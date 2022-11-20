Верхушка на елку Звезда Королевская 35 см серебряно-золотая

13 оценок

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Верхушка на елку Звезда Королевская 35 см серебряно-золотая

4.3
7 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Эта чудесная пятиконечная звездочка станет великолепным завершающим штрихом в декорировании новогодней елочки. Изготовленная из пластика, обтянутая дорогой тканью, украшенная искрящимися пайетками, серебристыми бусинами с блестками, она сделает облик лесной красавицы гармоничным и законченным

Характеристики:

Материал: пластик, текстиль
Размер: 34 см
Дополнительный декор: пайетки, стразы, бусины
Вес: 0.4 кг
Длина упаковки: 0.38 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.3 м.
Объем упаковки: 0.0109 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.4 кг
  • Размер340 мм
  • Материалпластик, текстиль
  • Цветзолотой

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