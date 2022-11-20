Вешалка Cтандарт 1/6 черная
990 ₽
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Вешалка выполнена из металлической трубы 10 мм. и пластиковой фурнитуры 12 мм.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 550 мм.
Расстояние между крючками 110 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг, на полку - 5 кг.
Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 2.16
Объем упаковки, м3: 0.033
Цвет: черный / белый
Материал: металл / пластик
Производитель: Россия
Ширина 660 мм
Глубина 260 мм
Высота 235 мм
Вес изделия, кг: 0.90