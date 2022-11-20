Фотография Вешалка Cтандарт 1/6 черная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Cтандарт 1/6 черная

5
Оптовая цена
от 990 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Вешалка Cтандарт 1/6 черная
Вешалка Cтандарт 1/6 черная
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Вешалка Cтандарт 1/6 черная

5
990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Вешалка Cтандарт 1/4 белая
Вешалка Cтандарт 1/4 белая
Следующий Вешалка Cтандарт 2/3 белая
Вешалка Cтандарт 2/3 белая

Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металлической трубы 10 мм. и пластиковой фурнитуры 12 мм.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 550 мм.
Расстояние между крючками 110 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг, на полку - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 2.16
Объем упаковки, м3: 0.033

Основные характеристики

Цвет: черный / белый

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 660 мм

Глубина 260 мм

Высота 235 мм

Вес изделия, кг: 0.90

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Консек барный, белый
Настоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Консек барный, серый
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Консек барный, мягкий, черный
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Консек барный, мягкий, белый
Настоящее фото товара Стул барный Комфорт черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул барный Комфорт черный, экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Алмаз белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Алмаз белый, экокожа
Настоящее фото товара Банкетка Шевалье 4, произведённого компанией ChiedoCover
31 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Шевалье 4
Настоящее фото товара Банкетка Шевалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Банкетка Шевалье 4/1
Настоящее фото товара Банкетка Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
31 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Банкетка Шевалье 5

Другие товары из раздела вешалки настенные оптом

Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Cтандарт 2/5 белая
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 медь, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка Cтандарт 2/5 медь
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 черный, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка Cтандарт 2/5 черный
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/7 черный, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Cтандарт 2/7 черный
Настоящее фото товара Вешалка Хельга 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Хельга 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 490 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье 4/1
Настоящее фото товара Вешалка Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка Парма 1/1
Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка Парма 3/1