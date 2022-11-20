Фотография Вешалка Cтандарт 2/3 белая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Cтандарт 2/3 белая

4.2
Оптовая цена
от 390 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка Cтандарт 2/3 белая
Вешалка Cтандарт 2/3 белая
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Вешалка Cтандарт 2/3 белая

4.2
390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металлической трубы 10 мм. и пластиковой фурнитуры 12 мм.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 140 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 6
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 1.80
Объем упаковки, м3: 0.020

Основные характеристики

Цвет: белый / серый

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 270 мм

Глубина 110 мм

Высота 260 мм

Вес изделия, кг: 0.20

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