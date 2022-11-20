Вешалка Cтандарт 2/3 белая
390 ₽
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Вешалка выполнена из металлической трубы 10 мм. и пластиковой фурнитуры 12 мм.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 140 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
Количество изделий в упаковке: 6
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 1.80
Объем упаковки, м3: 0.020
Цвет: белый / серый
Материал: металл / пластик
Производитель: Россия
Ширина 270 мм
Глубина 110 мм
Высота 260 мм
Вес изделия, кг: 0.20