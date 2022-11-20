Фотография Вешалка Cтандарт 2/5 медь от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Cтандарт 2/5 медь

4.8
Оптовая цена
от 490 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Вешалка Cтандарт 2/5 медь
Вешалка Cтандарт 2/5 медь
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Вешалка Cтандарт 2/5 медь

4.8
490 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Вешалка Cтандарт 2/5 белая
Вешалка Cтандарт 2/5 белая
Следующий Вешалка Cтандарт 2/5 черный
Вешалка Cтандарт 2/5 черный

Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металлической трубы 10 мм. и пластиковой фурнитуры 12 мм.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 420 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 6
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 3.00
Объем упаковки, м3: 0.032

Основные характеристики

Цвет: медный / черный

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 550 мм

Глубина 110 мм

Высота 260 мм

Вес изделия, кг: 0.40

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лофт-11 Н, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-11 Н
Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт-11 М
Настоящее фото товара Стул Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-12
Настоящее фото товара Стул Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лофт-12 Н
Настоящее фото товара Стол Пеони Д90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 200 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Пеони Д90 белый
Настоящее фото товара Стол Аго натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
24 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Аго натуральный
Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
8 240 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция многоместная Стайл
Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак светло-коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Кадиллак светло-коричневый, экокожа
Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Кадиллак черный, экокожа
Настоящее фото товара Банкетка Шевалье 5/3, произведённого компанией ChiedoCover
31 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Банкетка Шевалье 5/3

Другие товары из раздела вешалки настенные оптом

Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/7 черный, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка Cтандарт 2/7 черный
Настоящее фото товара Вешалка Хельга 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
37 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Хельга 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье, произведённого компанией ChiedoCover
16 790 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавалье 4/1, произведённого компанией ChiedoCover
26 490 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавалье 4/1
Настоящее фото товара Вешалка Парма 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка Парма 1/1
Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
31 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка Парма 3/1
Настоящее фото товара Вешалка Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
26 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка Лотос 2
Настоящее фото товара Вешалка Лотос 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
29 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка Лотос 2/1
Настоящее фото товара Вешалка Лотос 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
35 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка Лотос 3/1