Фотография Вешалка Cтандарт 2/7 черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Cтандарт 2/7 черный

4.4
Оптовая цена
от 690 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка Cтандарт 2/7 черный
Вешалка Cтандарт 2/7 черный
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Вешалка Cтандарт 2/7 черный

4.4
690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металлической трубы 10 мм. и пластиковой фурнитуры 12 мм.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 470 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 6
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 3.40
Объем упаковки, м3: 0.034

Основные характеристики

Цвет: черный / серый

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 550 мм

Глубина 110 мм

Высота 260 мм

Вес изделия, кг: 0.45

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