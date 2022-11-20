Фотография Вешалка деревянная Грация 4/5 орех от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка деревянная Грация 4/5 орех

4.3
Оптовая цена
от 1 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
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Вешалка деревянная Грация 4/5 орех

4.3
1990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Размеры полки: 618х230 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг, на полку - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 2.73
Объем упаковки, м3: 0.020

Основные характеристики

Цвет: орех / черный / черный

Материал: металл / лдсп

Производитель: Россия

Ширина 700 мм

Глубина 260 мм

Высота 210 мм

Вес изделия, кг: 2.31

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