Характеристики товара
Описание
Высота: 500 мм
Ширина: 250 мм
Высота: 500 мм
Ширина: 250 мм
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая
Вешалка Loop темный орех
Вешалка Double Four темный орех
Вешалка Double Four белая
Вешалка Micro белая
Вешалка Micro коричневая
Вешалка Tree коричневая
Вешалка Horizontal Bar
Стол Oslo, квадратный
Стеновые панели Илава
Стеновые панели Бреста
Диван Джоконда
Вешалка настенная В 5Н
Часы настенные Четверти
Часы настенные Солнышко
Часы настенные Черепаха
Часы настенные Рыба
Часы настенные Серый кот
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди