Вешалка Грация 1/4 белая
790 ₽
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Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволоки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 405 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
Количество изделий в упаковке: 3
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 1.76
Объем упаковки, м3: 0.034
Цвет: золотой антик / мет. золото
Материал: металл / пластик
Производитель: Россия
Ширина 460 мм
Глубина 105 мм
Высота 240 мм
Вес изделия, кг: 0.42