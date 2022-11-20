Фотография Вешалка Грация 1/4 белая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Грация 1/4 белая

4.8
Оптовая цена
от 790 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка Грация 1/4 белая
Вешалка Грация 1/4 белая
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Вешалка Грация 1/4 белая

4.8
790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволоки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 405 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 3
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 1.76
Объем упаковки, м3: 0.034


Основные характеристики

Цвет: золотой антик / мет. золото

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 460 мм

Глубина 105 мм

Высота 240 мм

Вес изделия, кг: 0.42

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