Фотография Вешалка Грация 1/5 белая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Вешалка Грация 1/5 белая

4.7
Оптовая цена
от 1 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка Грация 1/5 белая
Вешалка Грация 1/5 белая
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Вешалка Грация 1/5 белая

4.7
1690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Расстояние между проушинами 610 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг, на полку - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 2.88
Объем упаковки, м3: 0.032

Основные характеристики

Цвет: золотой антик / мет. золото

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 680 мм

Глубина 250 мм

Высота 260 мм

Вес изделия, кг: 1.20

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