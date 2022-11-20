Вешалка Грация 2/5 черная
1390 ₽
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Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг, на полку - 5 кг.
Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 2.42
Объем упаковки, м3: 0.034
Цвет: черный / черный
Материал: металл / пластик
Производитель: Россия
Ширина 510 мм
Глубина 250 мм
Высота 340 мм
Вес изделия, кг: 0.99