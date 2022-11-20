Фотография Вешалка Грация 2/5 черная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Грация 2/5 черная

5
Оптовая цена
от 1 390 ₽
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Вешалка Грация 2/5 черная
Вешалка Грация 2/5 черная
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Вешалка Грация 2/5 черная

5
1390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Диаметр проушины 12,5 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг, на полку - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 2.42
Объем упаковки, м3: 0.034

Основные характеристики

Цвет: черный / черный

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 510 мм

Глубина 250 мм

Высота 340 мм

Вес изделия, кг: 0.99

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