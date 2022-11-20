Фотография Вешалка Грация 780 черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка Грация 780 черный

5
Оптовая цена
от 1 290 ₽
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Вешалка Грация 780 черный
Вешалка Грация 780 черный
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Вешалка Грация 780 черный

5
1290 ₽
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Характеристики товара

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
Вид упаковки: полиэтилен
Размер упаковки:Ширина 950 мм
Глубина 550 мм
Высота 130 мм
Вес в упаковке, кг: 0.86
Объем упаковки, м3: 0.068
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ
Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:Ширина 930 мм
Глубина 540 мм
Высота 140 мм
Вес в упаковке, кг: 1.26
Объем упаковки, м3: 0.070

Основные характеристики

Цвет: черный / серый

Материал: металл / пластик

Производитель: Россия

Ширина 490 мм

Глубина 90 мм

Высота 910 мм

Вес изделия, кг: 0.80

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