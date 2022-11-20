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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вешалка выполнена из металла, диаметром 10 мм, проволки 5 мм и пластиковой фурнитуры.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
Вид упаковки: полиэтилен
Размер упаковки:Ширина 950 мм
Глубина 550 мм
Высота 130 мм
Вес в упаковке, кг: 0.86
Объем упаковки, м3: 0.068
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ
Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:Ширина 930 мм
Глубина 540 мм
Высота 140 мм
Вес в упаковке, кг: 1.26
Объем упаковки, м3: 0.070
Цвет: черный / серый
Материал: металл / пластик
Производитель: Россия
Ширина 490 мм
Глубина 90 мм
Высота 910 мм
Вес изделия, кг: 0.80