Вешалка Грация 850 молочный дуб
1790 ₽
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Вешалка выполнена из ЛДСП, толщиной 16 мм. и металлической проволки 5 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 1.98
Объем упаковки, м3: 0.009
Цвет: кор.муар / дуб молочный
Материал: металл / лдсп
Производитель: Россия
Ширина 690 мм
Глубина 80 мм
Высота 225 мм
Вес изделия, кг: 1.90