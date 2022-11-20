Фотография Вешалка Грация 850 молочный дуб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Вешалка Грация 850 молочный дуб

4.5
Оптовая цена
от 1 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка Грация 850 молочный дуб
Вешалка Грация 850 молочный дуб
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Вешалка Грация 850 молочный дуб

4.5
1790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вешалка выполнена из ЛДСП, толщиной 16 мм. и металлической проволки 5 мм.
Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям.
Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 1.98
Объем упаковки, м3: 0.009

Основные характеристики

Цвет: кор.муар / дуб молочный

Материал: металл / лдсп

Производитель: Россия

Ширина 690 мм

Глубина 80 мм

Высота 225 мм

Вес изделия, кг: 1.90

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