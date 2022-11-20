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Высота: 1655 мм
Длина: 1070 мм
Глубина: 260 мм
Вес: 28,8 кг
Материал: бук
Столешница слэб №15
Столешница слэб №6
Столешница слэб №5
Столешница слэб №16
Столешница слэб №22
Столешница слэб №1
Столешница слэб №4
Столешница слэб №18
Столешница слэб №23
Стол ARNO
Вешалка Шавалье 3/1
Вешалка Шавалье 4/1
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая