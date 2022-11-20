Вешалка Хельга 3/1

7 оценок

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Вешалка Хельга 3/1

4.7
51 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высота: 1655 мм

Длина: 1070 мм

Глубина: 260 мм

Вес: 28,8 кг

Материал: бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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