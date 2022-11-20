Вешалка Классика 2/1 ДК

13 оценок

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Вешалка Классика 2/1 ДК

4.8
41 390 ₽
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Вешалка Классика 1/1 ДК
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Вешалка Классика 1/1 ДК

Характеристики товара

Описание

Высота: 1575 мм

Длина: 620 мм

Вес: 16,5 кг

Материал: МДФ, бук, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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