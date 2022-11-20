Вешалка Классика 2/1 ДК
41 390 ₽
Высота: 1575 мм
Длина: 620 мм
Вес: 16,5 кг
Материал: МДФ, бук, экокожа
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