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Высота: 1575 мм
Длина: 1040 мм
Вес: 24,3 кг
Материал: бук, экокожа, МДФ
Банкетка Хельга 3/1
Банкетка Хельга 4
Секция 3-х местная с подлокотниками
Секция 2-х местная с подлокотниками
Вешалка Шавелье 1/3
Вешалка Шавелье 2 Л
Вешалка Шавелье 2 П
Вешалка Шавелье 1/1
Вешалка Шавелье 2/1
Вешалка Шавелье 3
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm