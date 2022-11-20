Вешалка Классика 3/1 ДК

9 оценок

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Вешалка Классика 3/1 ДК

4.9
50 090 ₽
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Вешалка Лотос 3/1
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Вешалка Лотос 3/1

Характеристики товара

Описание

Высота: 1575 мм

Длина: 1040 мм

Вес: 24,3 кг

Материал: бук, экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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