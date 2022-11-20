Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Ширина450 мм
- Глубина420 мм
- Материалдерево, металл
- Страна изготовленияРоссия
Вешалка напольная Hook темный орех
Вешалка напольная Hook слоновая кость
Вешалка напольная Just Hang черный
Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Umbrella светлый орех
Вешалка напольная Sliced ваниль
Вешалка напольная Sliced коричневый муар
Диван с подлокотниками
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Варшава 25см
Стол пластиковый Sortie
Вешалка костюмная Галант 331 Фрау
Часы настенные Два-Пять
Часы настенные Охотники за приведениями
Часы настенные Желтый квадрат
Часы настенные Птица
Часы настенные Дуэт
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди