Фотография Вешалка костюмная Галант 358 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Вешалка костюмная Галант 358

4.1
Оптовая цена
от 4 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Вешалка костюмная Галант 358
Вешалка костюмная Галант 358
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Вешалка костюмная Галант 358

4.1
4190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл, МДФ
  • Высота1100 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина230 мм

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