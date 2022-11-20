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Высота: 1575 мм
Длина: 530 мм
Вес: 11,5 кг
Материал: экокожа, МДФ
Кресло Коко X
Стул Сильвия АРМ
Стол-книжка Мадлен, дуб сонома
Диван угловой Баден
Диван угловой Барселона
Подстолье Фетард, черный
Подстолье ER 3063
Вешалка Лотос 3
Вешалка Классика 1/1
Вешалка Классика 1/1 ДК
Вешалка Классика 2/1 ДК
Вешалка Верона ДК
Вешалка Верона Д
Вешалка Верона 1/1 Д
Вешалка Solid