Вешалка Лотос 1

12 оценок

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Вешалка Лотос 1

4.3
34 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Вешалка Парма 3/2
Вешалка Парма 3/2
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Вешалка Парма 3/2

Характеристики товара

Описание

Высота: 1575 мм

Длина: 530 мм

Вес: 11,5 кг

Материал: экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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