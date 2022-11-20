Высота: 1575 мм
Длина: 655 мм
Вес: 16,3 кг
Материал: бук, экокожа, МДФ
Стул Chilli, черный
Стул Chilli серый
Стул Chilli сиреневый
Стул Chilli серо-голубой
Стул Chilli бежевый
Банкетка Хельга 2
Стул складной Love Chair
Стул складной Betty
Кресло Камелия серый
Кресло руководителя TopChairs Tower, черное
Кресло Камелия сине-зеленый
Кресло Камелия шоколад
Секция 2-х местеная без подлокотников, с кофейным столиком
Секция 2-х местеная без подлокотников, с металлическим кофейным столиком
Секция 2-х местеная без подлокотников