Вешалка Лотос 2/1

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Вешалка Лотос 2/1

4.9
40 690 ₽
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Вешалка Лотос 2
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Вешалка Лотос 2

Характеристики товара

Описание

Высота: 1575 мм

Длина: 655 мм

Вес: 16,3 кг

Материал: бук, экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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