Вешалка Лотос 3/1

12 оценок

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Вешалка Лотос 3/1

4.7
49 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Вешалка Лотос 2/1
Вешалка Лотос 2/1
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Вешалка Лотос 2/1

Характеристики товара

Описание

Высота: 1575 мм

Длина: 1040 мм

Вес: 25,5 кг

Материал: бук, экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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