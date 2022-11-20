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Высота: 1575 мм
Длина: 1040 мм
Вес: 25,5 кг
Материал: бук, экокожа, МДФ
Стул Lion коричневый с черной спинкой
Стул Lion антрацитовый меланж
Банкетка Хельга 2/1
Банкетка Хельга 3
Вешалка Шавелье 1/2
Вешалка Шавелье 1/3
Вешалка Шавелье 2 Л
Вешалка Шавелье 2 П
Вешалка Шавелье 1/1
Вешалка Шавелье 2/1
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm