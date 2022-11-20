Характеристики товара
Описание
Высота: 1420 мм
Ширина: 450 мм
Толщина: 20 мм
Высота: 1420 мм
Ширина: 450 мм
Толщина: 20 мм
Вешалка напольная Hook темный орех
Вешалка напольная Hook слоновая кость
Вешалка напольная Just Hang черный
Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Six-ray светлый орех
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Вешалка напольная Umbrella светлый орех
Вешалка напольная Sliced ваниль
Вешалка напольная Sliced коричневый муар
Диван 2-местный Chester (Честер)
Стеновые панели Кварели
Стеновые панели Гамбург
Стол обеденный Lomond Extra Large
Часы настольные Мудрая сова
Часы настенные Animals
Часы настенные Бэтчасы
Часы настенные Captain America
Часы настенные Лава
Парикмахерское кресло Шайн
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди