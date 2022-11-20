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Вешалка напольная для одежды Стерлинг - фото 1

Вешалка напольная для одежды Стерлинг

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1900 мм

Ширина: 1950 мм

Высота: 750 мм

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