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Вешалка напольная лофт «Сетка П» - фото 1Вешалка напольная лофт «Сетка П» - фото 2Вешалка напольная лофт «Сетка П» - фото 3

Вешалка напольная лофт «Сетка П»

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Характеристики товара

Описание

Вешалка напольная лофт «Сетка П» сделана из металлической трубы, уголка и сетки металлической. В комплекте 5 крючков. Подходит для жилых и рабочих зон, а также для демонстрации товаров в магазинах или на выставках.

Верхняя полка имеет глубину 35 см и ширину 140 см. Четыре боковых полки расположены на расстоянии 32 см друг от друга, глубина 45 см, ширина 35 см. Нижняя полка имеет глубину 45 см и ширину 96 см. На ножках пластиковые заглушки. Вы можете заказать такую вешалку под свои размеры. Можно сделать эту вешалку мобильной, на поворотных колесиках. Выбрать любой цвет по свой интерьер.

Конструкция полностью сварная. Не требует сборки. Из этого следует прочность и надежность. Такая вешалка не будет шататься и выдержит достаточно высокие нагрузки.

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Основные характеристики

  • Высота1730 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина1400 мм
  • Вес46 кг
  • Материалметалл
  • Цветбелый, черный

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