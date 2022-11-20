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          Фотография Вешалка напольная В 1Н от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Вешалка напольная В 1Н

          4.6
          Оптовая цена
          от 9 890 ₽
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          Вешалка напольная В 1Н

          4.6
          9890 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Материалдерево, МДФ
          • Высота1820 мм
          • Ширина430 мм
          • Глубина430 мм

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