Характеристики товара
Описание
Длина: 1000 мм
Ширина: 200 мм
Длина: 1000 мм
Ширина: 200 мм
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая
Вешалка Loop темный орех
Вешалка Double Four темный орех
Вешалка Double Four белая
Вешалка Micro белая
Вешалка Micro коричневая
Вешалка Tree коричневая
Вешалка Horizontal Bar
Стол Oslo, круглый
Стеновые панели Кельн
Стеновые панели Кемптон
Вешалка костюмная Босс 7
Часы настенные Ворона
Часы настенные Снежинка
Часы настенные Орнамент
Часы настенные Роспись
Часы настенные Искушение
Кресло мужское Barber МД-8500 коричневый матовый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди