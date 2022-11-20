Характеристики товара
Описание
Вешалка в стиле лофт «Сетка С» сделана полностью из металла. Основа этой вешалки — металлическая проволочная сетка. Крепление настенное. Удобная полка для головных уборов. Прочный рейлинг для крючков и плечиков. В комплекте 5 крючков.
Вы можете заказать такую вешалку под свои размеры. Выбрать любой цвет по свой интерьер. По умолчанию есть варианты в белом и черном цветах. Настенная вешалка «Сетка С» сделана из металлического уголка 32х32мм, сетки типа рабица толщиной 2мм и катанки калиброванной. Проклепана мебельными болтами. Стильное и компактное решение для прихожей.
В комплекте вешалки есть 5 крючков для одежды, саморезы и дюбеля для крепления к стене. Вешалка полностью сварная. Доставляется покупателю в собранном виде. Для монтажа вешалки к стене вам понадобится шуруповерт или крестовая отвертка.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Длина580 мм
- Глубина340 мм
- Вес24 кг
- Количество мест1