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Вешалка настенная «Сетка С»

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Характеристики товара

Описание

Вешалка в стиле лофт «Сетка С» сделана полностью из металла. Основа этой вешалки — металлическая проволочная сетка. Крепление настенное. Удобная полка для головных уборов. Прочный рейлинг для крючков и плечиков. В комплекте 5 крючков.

Вы можете заказать такую вешалку под свои размеры. Выбрать любой цвет по свой интерьер. По умолчанию есть варианты в белом и черном цветах. Настенная вешалка «Сетка С» сделана из металлического уголка 32х32мм, сетки типа рабица толщиной 2мм и катанки калиброванной. Проклепана мебельными болтами. Стильное и компактное решение для прихожей.

В комплекте вешалки есть 5 крючков для одежды, саморезы и дюбеля для крепления к стене. Вешалка полностью сварная. Доставляется покупателю в собранном виде. Для монтажа вешалки к стене вам понадобится шуруповерт или крестовая отвертка.

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина580 мм
  • Глубина340 мм
  • Вес24 кг
  • Количество мест1

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