Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Материал: дерево
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая
Вешалка Loop темный орех
Вешалка Double Four темный орех
Вешалка Double Four белая
Вешалка Micro белая
Вешалка Micro коричневая
Вешалка Tree коричневая
Вешалка Horizontal Bar
Стеновые панели Бордо квадрат
Стеновые панели Бреста
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный
Вешалка общественная М13, на колесах
Часы Динозавр
Часы Кролик
Часы Лошадка
Часы Ракета
Часы Совушки
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди