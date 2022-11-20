+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Каркасы столов
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Вешалка общественная М12 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Вешалка общественная М12

          4.3
          Оптовая цена
          от 7 890 ₽
          При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Вешалка общественная М12
          Вешалка общественная М12
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Вешалка общественная М12

          4.3
          7890 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Вешалка общественная М11, на колесах
          Вешалка общественная М11, на колесах
          Следующий Вешалка общественная Пико 21
          Вешалка общественная Пико 21

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Материалметалл
          • Высота1790 мм
          • Ширина1530 мм
          • Глубина740 мм
          • Вес15 кг

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
          12 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновые панели Кемптон
          Настоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновые панели Кварели
          Настоящее фото товара Вешалка Верона ДК, произведённого компанией ChiedoCover
          19 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Вешалка Верона ДК
          Настоящее фото товара Ковер RODES, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ковер RODES
          Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кашпо Прованс, квадратное
          Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кашпо Гранд, среднее
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Люминаре, произведённого компанией ChiedoCover
          27 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подвесной светильник Люминаре
          Настоящее фото товара Экран защитный навесной 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
          1 420 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Экран защитный навесной 800x800
          Настоящее фото товара Экран защитный навесной ПЭТ 2 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          3 640 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Экран защитный навесной ПЭТ 2 мм
          Настоящее фото товара Диван прямой Бертон Клик-кляк, произведённого компанией ChiedoCover
          31 910 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван прямой Бертон Клик-кляк

          Другие товары из раздела вешалки напольные оптом

          Настоящее фото товара Вешалка общественная Пико 23, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Вешалка общественная Пико 23
          Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Вешалка общественная М13, на колесах
          Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Вешалка общественная М13
          Настоящее фото товара Вешалка общественная В 35Н, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Вешалка общественная В 35Н
          Настоящее фото товара Вешалка общественная Пико 26, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Вешалка общественная Пико 26
          Настоящее фото товара Вешалка общественная М9 на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Вешалка общественная М9 на колесах
          Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 322, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Вешалка костюмная Галант 322
          Настоящее фото товара Вешалка костюмная Д 8М, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Вешалка костюмная Д 8М
          Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 352, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Вешалка костюмная Галант 352
          Настоящее фото товара Вешалка костюмная Босс 7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Вешалка костюмная Босс 7