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Высота: 1480 мм
Длина: 570 мм
Вес: 15,3 кг
Материал: МДФ, экокожа
Бра Idea Lux Minimal White
Бра Idea Lux Minimal
Бра (Настенный) Citilux Краков
Бра (Настенный) светодиодный Citilux Декарт-7
Часы настольные 01062
Вешалка Лотос 2
Вешалка Лотос 2/1
Вешалка Лотос 3/1
Вешалка Классика 3/1 ДК
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm