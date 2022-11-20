Вешалка Парма 1/1

13 оценок

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Вешалка Парма 1/1

4.5
32 390 ₽
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Вешалка Шавалье 4/1
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Вешалка Шавалье 4/1

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 570 мм

Вес: 15,3 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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