Вешалка Парма 3

10 оценок

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Вешалка Парма 3

4.7
38 690 ₽
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Вешалка Парма 2/1
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Вешалка Парма 2/1

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 1000 мм

Вес: 20,7 кг

Материал: экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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