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Высота: 1480 мм
Длина: 1000 мм
Вес: 20,7 кг
Материал: экокожа, МДФ
Стул Фабрикант
Стул Форум
Кресло Джуко
Стул Изо СТ
Стул Коко W
Стул Марокко
Стул Орфей
Стул Рико
Кресло Чарльз
Вешалка Лотос 1
Вешалка Лотос 1/1
Вешалка Лотос 3
Вешалка Классика 1/1
Вешалка Классика 1/1 ДК
Вешалка Классика 2/1 ДК
Вешалка Верона ДК
Вешалка Solid