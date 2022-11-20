Вешалка Парма 3/2

9 оценок

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Вешалка Парма 3/2

4.1
38 690 ₽
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Вешалка Парма 3
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Вешалка Парма 3

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 1000 мм

Вес: 19 кг

Материал: экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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