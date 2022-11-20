Вешалка Шавалье

9 оценок

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Вешалка Шавалье

5
23 490 ₽
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Вешалка Хельга 3/1
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Вешалка Хельга 3/1

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 500 мм

Вес: 8,9 кг

Материал: МДФ, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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