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Высота: 1480 мм
Длина: 500 мм
Вес: 8,9 кг
Материал: МДФ, экокожа
Стул Лари МРД
Стул Лари МК1
Стул Лари МК2
Стул Лари Бук
Стул Милан бук
Стул Милан 1 бук
Стул Милан 2 бук
Табурет Эконом
Табурет Усиленный
Табурет Вегас
Вешалка Шавалье 4/1
Вешалка Парма 1/1
Вешалка Парма 3/1
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm
Вешалка Loop белая