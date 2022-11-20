Вешалка Шавелье 1/3

15 оценок

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Вешалка Шавелье 1/3

4.6
35 490 ₽
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Вешалка Шавелье 1/2
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Вешалка Шавелье 1/2

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 655 мм

Вес: 15,2 кг

Материал: экокожа, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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