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Высота: 1480 мм
Длина: 655 мм
Вес: 15,2 кг
Материал: экокожа, МДФ
Пуф Сиена экокожа
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс экокожа
Пуф-глайдер Прованс ткань
Экран защитный на деревянном основании
Стул Matrix, черный
Вешалка Шавелье 2 П
Вешалка Шавелье 1/1
Вешалка Шавелье 2/1
Вешалка Шавелье 3
Вешалка Шавелье 3/2
Вешалка Solid
Вешалка Rhythm