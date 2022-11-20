Характеристики товара
Описание
Цвет: коричневый / черный
Материал: металл / дерево (дуб)
Производитель: Россия
Высота: 143 мм
Длина: 415 мм
Ширина: 26 мм
Вес изделия: 0.30 кг
- Вешалка выполнена из прутка диаметром 4 мм. и планки из массива дуба;
- Надежные металлические крючки окрашены порошковой краской устойчивой к механическому воздействию;
- Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 0.72
Объем упаковки, м3: 0.003
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия