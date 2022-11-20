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Вешалка Solid

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Характеристики товара

Описание

Цвет: коричневый / черный

Материал: металл / дерево (дуб)

Производитель: Россия

Высота: 143 мм

Длина: 415 мм

Ширина: 26 мм

Вес изделия: 0.30 кг

- Вешалка выполнена из прутка диаметром 4 мм. и планки из массива дуба;
- Надежные металлические крючки окрашены порошковой краской устойчивой к механическому воздействию;
- Максимальная распределенная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.

Количество изделий в упаковке: 2
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 0.72
Объем упаковки, м3: 0.003

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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