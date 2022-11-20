Вешалка Верона 1/1 Д
31 590 ₽
Высота: 1480 мм
Длина: 525 мм
Вес: 10,4 кг
Материал: бук
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Стул Венера диамант вельвет мятный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Оскар вельвет изумрудный
Стул Оскар вельвет серый
Стул Оскар вельвет сине-зеленый
Мягкое стекло 1.2 мм - 1200x600
Мягкое стекло 1.8 мм - 1200x600
Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600
Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800
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