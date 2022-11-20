Вешалка Верона 1/1 Д

11 оценок

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Вешалка Верона 1/1 Д

4.7
31 590 ₽
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Вешалка Верона Д
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Вешалка Верона Д

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 525 мм

Вес: 10,4 кг

Материал: бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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