Вешалка Верона Д

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Вешалка Верона Д

4.6
26 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Вешалка Верона ДК
Вешалка Верона ДК
Следующий Вешалка Верона 1/1 Д
Вешалка Верона ДК

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 525 мм

Вес: 8 кг

Материал: бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Citilux Эдисон Black

Настоящее фото товара Стол круглый Ostby белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
11

Стол круглый Ostby белый

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена
10

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

Мягкое стекло 1.8 мм - 900x600Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
10

Мягкое стекло 1.8 мм - 900x600

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
5

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600

Настоящее фото товара Плетеный диван Клонберн, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
11

Плетеный диван Клонберн

Другие товары из раздела вешалки настенные оптом

Настоящее фото товара Вешалка Верона 2 Д, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
12

Вешалка Верона 2 Д

Настоящее фото товара Вешалка настенная В 7Н, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Вешалка настенная В 7Н

Настоящее фото товара Вешалка настенная В 5Н, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
7

Вешалка настенная В 5Н

Настоящее фото товара Вешалка настенная В 3Н, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
7

Вешалка настенная В 3Н

Настоящее фото товара Вешалка настенная Лонгборд, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
10

Вешалка настенная Лонгборд

Настоящее фото товара Настенная вешалка Кот, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
6

Настенная вешалка Кот

Настоящее фото товара Вешалка для одежды Home Love, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
7

Вешалка для одежды Home Love

Вешалка настенная СиницаНастоящее фото товара Вешалка настенная Синица, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
6

Вешалка настенная Синица

Вешалка настенная СнегирьНастоящее фото товара Вешалка настенная Снегирь, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
7

Вешалка настенная Снегирь

Вешалка SolidНастоящее фото товара Вешалка Solid, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
7

Вешалка Solid