Вешалка Верона ДК

7 оценок

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Вешалка Верона ДК

4.6
26 690 ₽
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Вешалка Классика 2/1 ДК
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Вешалка Классика 2/1 ДК

Характеристики товара

Описание

Высота: 1480 мм

Длина: 525 мм

Вес: 9,8 кг

Материал: бук, экокожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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