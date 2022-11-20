Товар в корзине. Перейти
Вилка десертная Ritz, 18,5 см - фото 1Вилка десертная Ritz, 18,5 см - фото 2Вилка десертная Ritz, 18,5 см - фото 3

Вилка десертная Ritz, 18,5 см

Артикул: CH-038-911
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка десертная Ritz, 18,2 см
Ложка десертная Ritz, 18,2 см
Следующий Нож десертный Ritz, 21 см
Ложка десертная Ritz, 18,2 см

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Вес0.047 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Поднос фарфоровый ChelgНастоящее фото товара Поднос фарфоровый Chelg, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
10

Поднос фарфоровый Chelg

Настоящее фото товара Поднос зеленый с фигурками птиц houm, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
6

Поднос зеленый с фигурками птиц houm

Поднос квадратный БонаоНастоящее фото товара Поднос квадратный Бонао, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
10

Поднос квадратный Бонао

Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной костиНастоящее фото товара Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости

Поднос круглый с инкрустацией натуральной костиНастоящее фото товара Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
11

Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости

Поднос с инкрустацией ДавиНастоящее фото товара Поднос с инкрустацией Дави, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
13

Поднос с инкрустацией Дави

Поднос осенний лист YantaНастоящее фото товара Поднос осенний лист Yanta, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
12

Поднос осенний лист Yanta

Поднос в виде листочка YantaНастоящее фото товара Поднос в виде листочка Yanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
10

Поднос в виде листочка Yanta

Поднос фарфоровый с бронзой, малахитНастоящее фото товара Поднос фарфоровый с бронзой, малахит, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
6

Поднос фарфоровый с бронзой, малахит

Поднос ВильяНастоящее фото товара Поднос Вилья, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Поднос Вилья

С этим товаром покупают
Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротангаНастоящее фото товара Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена
3

Кресло подвесное Fredrika из искусственного ротанга

Стол обеденный Верона бежевыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 99023
69 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Верона бежевый

В наличии 52 шт.
Кресло игровое CH-773NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-773N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
8

Кресло игровое CH-773N

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL StoreНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
6

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

В наличии 53 шт.
Стул Лоренс велюр карамельНастоящее фото товара Стул Лоренс велюр карамель, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Лоренс велюр карамель

В наличии 100 шт.
Бра Беркли, алюминийНастоящее фото товара Бра Беркли, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
8

Бра Беркли, алюминий

Настоящее фото товара Люстра Cigno Collo, черный, 12 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от104 290
Оптовая цена
2

Люстра Cigno Collo, черный, 12 светильников

Другие товары из разделасервировка стола
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, произведённого компанией ChiedoCover
от225
Оптовая цена
12

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Домэн, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена
6

Пивной бокал Arcoroc Домэн

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от445
Оптовая цена
5

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл

Настоящее фото товара Бокал Флюте Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена
11

Бокал Флюте Брио

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Киото, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена
2

Бокал для коктейлей Киото

Настоящее фото товара Харикейн Arcoroc Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от575
Оптовая цена
12

Харикейн Arcoroc Элеганс

Настоящее фото товара Бокал Айриш Кофе, 240, произведённого компанией ChiedoCover
от365
Оптовая цена
15

Бокал Айриш Кофе, 240

Настоящее фото товара Бокал Маргарита, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена
15

Бокал Маргарита

Настоящее фото товара Бокал Каталина Айриш Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от645
Оптовая цена
10

Бокал Каталина Айриш Кофе