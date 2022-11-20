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Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой - фото 1Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой - фото 2Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой - фото 3Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой - фото 4Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой - фото 5

Вилка столовая Орион, h=22 см, цвет золотой

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Характеристики товара

Описание

Набор столовых приборов Орион имеет современный минималистичный дизайн с четкими контурами и отсутствием декоративных элементов, поэтому его можно использовать для сервировки практически в любом стиле. Приборы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, имеют удобные ручки, что делает их комфортными для использования людьми всех возрастов.

Не подходят для мытья в посудомоечной машине.

Упаковка и фасовка:

В боксе: 300 штук

Фасовка: по 1 шт.

Индивидуальная упаковка: PVC

Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота)

22,5 см х 5 см х 2 см

Габариты и вес:

Размер (Длина × Ширина × Высота)

22 см х 2,5 см х 1,5 см

Вес брутто: 73 г

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Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина160 мм
  • Высота1.5 мм
  • Диаметр160 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки25 мм
  • Высота упаковки15 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Вес упаковки0.07 кг
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