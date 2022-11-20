Характеристики товара
Описание
Набор столовых приборов Орион имеет современный минималистичный дизайн с четкими контурами и отсутствием декоративных элементов, поэтому его можно использовать для сервировки практически в любом стиле. Приборы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, имеют удобные ручки, что делает их комфортными для использования людьми всех возрастов.
Не подходят для мытья в посудомоечной машине.
Упаковка и фасовка:
В боксе: 300 штук
Фасовка: по 1 шт.
Индивидуальная упаковка: PVC
Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота)
22,5 см х 5 см х 2 см
Габариты и вес:
Размер (Длина × Ширина × Высота)
22 см х 2,5 см х 1,5 см
Вес брутто: 73 г
Основные характеристики
- Длина160 мм
- Ширина160 мм
- Высота1.5 мм
- Диаметр160 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки25 мм
- Высота упаковки15 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Вес упаковки0.07 кг