Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина205 мм
- Вес0.064 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Страна изготовленияКитай
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