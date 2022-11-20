Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина230 мм
- Вес0.071 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Страна изготовленияКитай
Поднос фарфоровый Chelg
Поднос зеленый с фигурками птиц houm
Поднос квадратный Бонао
Поднос прямоугольный черный с инкрустацией натуральной кости
Поднос круглый с инкрустацией натуральной кости
Поднос с инкрустацией Дави
Поднос осенний лист Yanta
Поднос в виде листочка Yanta
Поднос фарфоровый с бронзой, малахит
Поднос Вилья
Стул Eames M голубой
Торшер Bergamo темный
Подвесной светильник Miraggio
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen
Полукресло Ува S пыльная роза/ береза с эффектом
Стул Диамант пластиковый, белый
Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд
Пивной бокал Arcoroc Домэн
Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл
Бокал Флюте Брио
Бокал для коктейлей Киото
Харикейн Arcoroc Элеганс
Бокал Айриш Кофе, 240
Бокал Маргарита
Бокал Каталина Айриш Кофе