Характеристики товара
Описание
Шкаф для вина ARD-12 поможет сохранить вкусовые качества Вашей коллекции и охладить ее при непосредственной подаче гостям. Внутреннее пространство модели разделено на 2 температурные зоны, что позволяет одновременно размещать напитки, которым нужны разные условия хранения. Термоэлектрическая система охлаждения гарантирует очень низкий уровень шума, а высокий класс энергопотребления «B» обеспечивает небольшие энергозатраты. Благодаря специальному покрытию на стеклянной двери Ваши бутылки будут защищены от солнечного света и, в частности, от УФ-излучения, которое может быстро нанести необратимый вред вину в результате окисления танинов. Шкаф имеет стильный дизайн с черным стеклянным фасадом и белым светодиодным освещением. Ручка удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина510 мм
- Высота534 мм
- Объем33 л
- Мощность140 Вт