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Винный шкаф Amateur ARD-12

Артикул: CH-049-081
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для вина ARD-12 поможет сохранить вкусовые качества Вашей коллекции и охладить ее при непосредственной подаче гостям. Внутреннее пространство модели разделено на 2 температурные зоны, что позволяет одновременно размещать напитки, которым нужны разные условия хранения. Термоэлектрическая система охлаждения гарантирует очень низкий уровень шума, а высокий класс энергопотребления «B» обеспечивает небольшие энергозатраты. Благодаря специальному покрытию на стеклянной двери Ваши бутылки будут защищены от солнечного света и, в частности, от УФ-излучения, которое может быстро нанести необратимый вред вину в результате окисления танинов. Шкаф имеет стильный дизайн с черным стеклянным фасадом и белым светодиодным освещением. Ручка удобная, накладная, выполнена из нержавеющей стали. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота534 мм
  • Объем33 л
  • Мощность140 Вт

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