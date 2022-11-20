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Винный шкаф Amateur AX-12

Артикул: CH-049-084
4 оценки
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Характеристики товара

Описание

Монотемпературный шкаф для вина AX-12 работает по термоэлектрическому принципу, который основан на использовании эффекта Пельтье. Основное преимущество данной модели – отсутствие губительных для бутылок с вином вибраций. Шкаф отлично подойдет для хранения белых и красных вин, требующих дозревания перед употреблением, а также уже готовых к сервировке. Дверца в стальной раме оснащена стеклопакетом дымчатого оттенка с UV-фильтром, который отлично защищает алкоголь от ультрафиолетового излучения. 4 съемные металлические полки вмещают до 12 бутылок вина объемом 750 мл. Благодаря светодиодным лампам синего цвета обеспечивается красивая подсветка силуэтов винных бутылок. Электронный термостат с цифровым индикатором, расположенным на дверце шкафа, позволяет без труда следить за температурой внутри камеры. Модель имеет стильный современный дизайн и будет отлично смотреться в интерьере, выполненном в современном стиле.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота475 мм
  • Объем33 л
  • Мощность70 Вт

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