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Винный шкаф AP-12 black

Артикул: CH-049-135
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для вина AP-12 работает по термоэлектрическому принципу, который основан на использовании эффекта Пельтье. Основное преимущество данной модели – отсутствие губительных для бутылок с вином вибраций. Шкаф отлично подойдет для хранения белых и красных вин, требующих дозревания перед употреблением, а также уже готовых к сервировке. Специальное покрытие на стеклянной двери защитит Ваши бутылки от солнечного света и, в частности, от УФ-излучения, которое может быстро нанести необратимый вред вину в результате окисления танинов. Полки из массива дерева устойчивы к воздействию влаги. Удобная панель управления с дисплеем и цифровым термометром находится на двери: для контроля работы не нужно открывать шкаф. Модель имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина254 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота620 мм
  • Объем320 л
  • Мощность70 Вт

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