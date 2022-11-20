Характеристики товара
Описание
Шкаф для вина AP-12 работает по термоэлектрическому принципу, который основан на использовании эффекта Пельтье. Основное преимущество данной модели – отсутствие губительных для бутылок с вином вибраций. Шкаф отлично подойдет для хранения белых и красных вин, требующих дозревания перед употреблением, а также уже готовых к сервировке. Специальное покрытие на стеклянной двери защитит Ваши бутылки от солнечного света и, в частности, от УФ-излучения, которое может быстро нанести необратимый вред вину в результате окисления танинов. Полки из массива дерева устойчивы к воздействию влаги. Удобная панель управления с дисплеем и цифровым термометром находится на двери: для контроля работы не нужно открывать шкаф. Модель имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере.
Основные характеристики
- Ширина254 мм
- Глубина515 мм
- Высота620 мм
- Объем32 л
- Мощность70 Вт