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Винный шкаф APD-12 white

Артикул: CH-049-138
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для вина APD-12 работает по термоэлектрическому принципу, который основан на использовании эффекта Пельтье. Основное преимущество данной модели – отсутствие губительных для бутылок с вином вибраций. Благодаря наличию двух температурных зон шкаф отлично подойдет для хранения белых и красных вин, требующих дозревания перед употреблением, а также уже готовых к сервировке. Специальное покрытие на стеклянной двери защитит Ваши бутылки от солнечного света и, в частности, от УФ-излучения, которое может быстро нанести необратимый вред вину в результате окисления танинов. Полки из массива бука устойчивы к воздействию влаги. Удобная панель управления с дисплеем и цифровым термометром находится на двери: для контроля работы не нужно открывать шкаф. Модель имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина254 мм
  • Глубина514 мм
  • Высота731 мм
  • Объем32 л
  • Мощность140 Вт

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