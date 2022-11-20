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Винный шкаф CF-6 black

Артикул: CH-049-117
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный дизайн встраиваемого винного шкафа CF-6 прекрасно подойдет к интерьеру вашей кухни, бара или винотеки. Специально разработанный компрессор с исключительно низким уровнем вибрации обеспечивает оптимальные условия хранения вина. Защитное покрытие от ультрафиолетовых лучей на дверце шкафа замедляет окислительные процессы, что позволяет сохранить непревзойденный вкус напитка. Внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что дает равномерное распределение температуры и влажности внутри модели. Полки выполнены из массива бука и устойчивы к воздействию влаги. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 5 градусов по Цельсию, максимальная — 20 градусов.

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Основные характеристики

  • Ширина148 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота825 мм
  • Объем18 л
  • Мощность58 Вт

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