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Винный шкаф CFD-17 white

Артикул: CH-049-119
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Винный шкаф CFD-17 имеет две оптимальных температурных зоны, которые обеспечат идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 19 бутылок типа бордо. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Шесть съемных полок выполнены из массива дерева. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. А дверца с тонированным стеклом и подсветка позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.

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Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота825 мм
  • Объем58 л
  • Мощность74 Вт

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