Характеристики товара
Описание
Винный шкаф CFD-38 имеет две оптимальные температурные зоны, которые обеспечат идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 38 бутылок объемом 750 мл. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Шесть съемных полок выполнены из массива бука. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру внутри каждой зоны с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. А дверца с тонированным стеклом и белого цвета позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина570 мм
- Высота825 мм
- Объем116 л
- Мощность27 Вт