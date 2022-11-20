Товар в корзине. Перейти
Винный шкаф CFD-38 white - фото 1Винный шкаф CFD-38 white - фото 2Винный шкаф CFD-38 white - фото 3Винный шкаф CFD-38 white - фото 4Винный шкаф CFD-38 white - фото 5Винный шкаф CFD-38 white - фото 6

Винный шкаф CFD-38 white

Артикул: CH-049-120
2 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Винный шкаф CFD-17 white
Винный шкаф CFD-17 white
Следующий Винный шкаф CFD-38 black
Винный шкаф CFD-17 white

Характеристики товара

Описание

Винный шкаф CFD-38 имеет две оптимальные температурные зоны, которые обеспечат идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 38 бутылок объемом 750 мл. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Шесть съемных полок выполнены из массива бука. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру внутри каждой зоны с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. А дверца с тонированным стеклом и белого цвета позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота825 мм
  • Объем116 л
  • Мощность27 Вт

Похожие товары

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1, произведённого компанией ChiedoCover
от225 090
Оптовая цена
14

Винный шкаф Cold Vine C121-KBT1

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Модульный дубовый стеллаж, 1 модуль

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
11

Модульный дубовый стеллаж, 2 модуля

Настоящее фото товара Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Модульный дубовый стеллаж, 3 модуля

Настоящее фото товара Винный стеллаж Бомбей, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
3

Винный стеллаж Бомбей

Настоящее фото товара Стеллаж для бутылок вина RW-14, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Стеллаж для бутылок вина RW-14

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»Настоящее фото товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв», произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена
14Хит

Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»

Винный шкаф лофт «Сетка В»Настоящее фото товара Винный шкаф лофт «Сетка В», произведённого компанией ChiedoCover
64 790
Оптовая цена
15

Винный шкаф лофт «Сетка В»

Барный шкаф ХавериНастоящее фото товара Барный шкаф Хавери, произведённого компанией ChiedoCover
от283 990
Оптовая цена
17

Барный шкаф Хавери

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
6

Винный шкаф Рошель, палисандр

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Часы настенные Снежинка, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
9

Часы настенные Снежинка

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампаньНастоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
40

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена
6

Стул Tintin, светло-серый велюр/ белый каркас

В наличии 69 шт.
Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конусНастоящее фото товара Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
4

Стул барный UNO бархат светло-серый / чёрный конус

Стул Ника вращающийся велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Ника вращающийся велюр терракотовый

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серыйНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

В наличии 3 шт.
Декоративная этническая красная маскаНастоящее фото товара Декоративная этническая красная маска, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
10

Декоративная этническая красная маска

Другие товары из разделашкафы
Настоящее фото товара Шкаф-купе Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
132 790
Оптовая цена
13

Шкаф-купе Классика №2

Шкаф Хельга №3Настоящее фото товара Шкаф Хельга №3, произведённого компанией ChiedoCover
132 890
Оптовая цена
2

Шкаф Хельга №3

Шкаф КлассикаНастоящее фото товара Шкаф Классика, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
17

Шкаф Классика

Шкаф-купе КлассикаНастоящее фото товара Шкаф-купе Классика, произведённого компанией ChiedoCover
120 690
Оптовая цена
16

Шкаф-купе Классика