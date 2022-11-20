Характеристики товара
Описание
Компрессорный винный шкаф C12-KSF1 благодаря своему презентабельному внешнему виду, и функциональным особенностям отлично впишется в любой интерьер и станет незаменимым помощником в вопросах хранения Вашей винной коллекции. Корпус винного шкафа изготовлен из стали, окрашенной в чёрный цвет. Дверь выполнена из тонированного стеклопакета с защитой от УФ-излучения, рама двери полностью стальная со встроенным замком для надёжной защиты содержимого винного шкафа. В комплекте со шкафом идёт изящная стальная ручка. В линейке винных шкафов Cold Vine есть аналогичная по вместительности и габаритам модель C12-KBF1, отличающаяся от собрата чёрной рамой двери в тонкой стальной окантовке.
Внутри винного шкафа находится сенсорная панель управления, на которой можно включить винный холодильник, установить нужную Вам температуру для хранения необходимого сорта вин, а также включить мягкую светодиодную подстветку голубого цвета.
Температура внутри винного шкафа устанавливается в диапазоне от +3 до +22 ˚С, что позволяет хранить различные виды вин. На ЖК экране Вы всегда можете увидеть параметры настройки температуры, а также текущую температуру внутри винного шкафа. Вместимость винного холодильника составляет 12 бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. Также в холодильнике можно расположить бутылки с шампанским, при этом общая вместимость винного шкафа может незначительно сократится.
Винный шкаф Cold Vine C12-KSF1 оснащён тремя деревянными нелакированными полками, две из которых легко выдвигаются на метабоксах. Выдвижные полки вмешают на себе по 4 стандартных бутылок вина типа Бордо емкостью 0,75 л. , а также бутылки с шампанскими винами. На нижней полке бутылки укладываются одна на другую в два ряда.
Отдельно хотелось бы упомянуть о низком уровне шума данной серии винных шкафов. Производитель в технической документации заявляет уровень шума в 39 Дб, что позволяет устанавливать винные шкафы не только в общественных заведениях, но и дома. При этом шум не будет Вас тревожить и отвлекать от наслаждения вкусным ужином под бокал любимого вина.
Компрессорный винный шкаф Cold Vine C12-KSF1 является отдельностоящим и не предусматривает встройки в мебель, но при необходимости его можно устанавливать в нишу, соблюдая при этом необходимые для охлаждения стенок шкафа зазоры в 3-5 см.
Высота (мм) 515
Ширина (мм) 395
Глубина (мм) 520
Минимальный размер ниши для встраивания (ВxШxГ), мм 545 x 495 x 600
Размер упаковки (ВxШxГ), мм 570 x 460 x 580
Вес нетто, кг 23,45
Вес брутто, кг 25,55
Основные характеристики
- Высота515 мм
- Ширина395 мм
- Глубина520 мм
- Вес22.2 кг